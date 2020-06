Op Belgische rekeningen staan nog miljarden aan zwart geld

Zwart geld moet niet alleen in belastingparadijzen worden gezocht. Op Belgische bankrekeningen staan nog miljarden zwarte euro’s, zegt Steven Vanden Berghe, een topman bij de federale overheidsdienst Financiën, woensdag in De Tijd. Hij doet een oproep voor een nieuwe amnestieronde om ook de kapitalen die in eigen land op rekeningen staan te regulariseren.