Voor het district Gütersloh in Noordrijn-Westfalen is gisteren een gevreesd scenario werkelijkheid geworden. Wegens de besmettingshaard in vleesbedrijf Tönnies moeten de 370.000 inwoners van het gebied terug in lockdown. 7.000 medewerkers van het bedrijf en anderen kregen al een quarantaine opgelegd.