Barcelona zwoegt zich naar belangrijke zege tegen Bilbao, Lionel Messi laat zich opnieuw opmerken met smerige overtreding

Barcelona heeft dinsdagavond een belangrijke driepunter geboekt tegen Athletic de Bilbao: 1-0 dankzij een doelpunt van Ivan Rakitic. Het kostte de Catalanen wel zeventig minuten lang bloed, zweet en tranen om voorbij de middenmoter te geraken. Lionel Messi liet zich opnieuw opmerken met een stevige overtreding.

Wie vuurwerk wilde zien, moest dinsdagavond in Camp Nou zijn. Althans: vanaf het veld kon je het vuurwerk dat enkele supporters buiten het stadion afstaken, duidelijk horen en zien. Maar wat het spel betreft, hadden de afwezigen geen ongelijk. Barcelona had na de 0-0 tegen Sevilla van afgelopen weekend weer alle moeite met de dubbele linie die de bezoekers uit Bilbao optrokken. Twee schoten van Luis Suarez halfweg de eerste helft vormden een schaars hoogtepunt. Bij Bilbao was de snelle Inaki Williams de gevaarlijkste man, maar eerst trapte hij in het zijnet en daarna miste hij zijn schot compleet.

Meteen na rust leek Barcelona wel het gaatje te vinden, maar Bilbao-doelman Unai Simón was snel genoeg uit zijn doel om het schot van Antoine Griezmann af te blokken. Het bleef ploeteren voor de thuisploeg, waar Lionel Messi zich weer in negatieve zin liet opmerken. De Vlo kreeg zelfs geen kaart nadat hij te laat op de bal kwam en zijn studs geniepig in de achillespees van zijn rechtstreekse tegenstander zette. Vorige week was de topschutter van La Liga ook al in de aandacht gekomen door een duw uit te delen in de match tegen Sevilla.

Fout Messi. Video: Eleven Sports

Rakitic breekt de ban

Het tweede puntenverlies op rij hing in de lucht voor Barcelona, maar twintig minuten voor tijd volgde de verlossing. Ivan Rakitic worstelde zich met een gelukje door de bezoekende verdediging en trapte overhoeks binnen: 1-0, bij Barcelona wisten ze dat ze op weg waren naar drie gouden punten in de nek-aan-nek-race met Real Madrid. Een last viel van de schouders en Messi kwam nog twee keer dicht bij het 700ste doelpunt van zijn carrière. Twee keer zoefde de bal nipt naast de paal.

Door de zege loopt Barcelona weer drie punten uit op Real Madrid, dat woensdagavond nog thuis speelt tegen Mallorca. Athletic Bilbao blijft hangen in de middenmoot.