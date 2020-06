Andy Murray viert rentree met zege in demonstratietoernooi

De Schot Andy Murray is met succes teruggekeerd op de tennisbaan. De voormalige nummer een van de wereld versloeg de Engelsman Liam Broady dinsdag met tweemaal 6-2 in “The Battle of the Brits”, een demonstratietoernooi in Londen.

Het demonstratietoernooi wordt georganiseerd door Jamie Murray, de broer van Andy. De wedstrijden worden de hele week zonder fans afgewerkt. De spelers krijgen de tennisballen en handdoeken niet aangereikt, vanwege strikte regels tegen de verspreiding van het coronavirus.

De 33-jarige Murray, die voor de coronastop lang met een heupblessure kampte, wil graag het US Open spelen en verwacht daarna ook op Roland-Garros in Parijs in actie te komen. Hij wil wel de garantie hebben dat de gezondheidsrisico’s maximaal worden beperkt.