Novak Djokovic erkende dinsdag dat het een vergissing was om de Adria Tour te organiseren. Dat toernooi, dat vier landen in de Balkan aan zou doen, werd dinsdag halfweg stopgezet nadat Djokovic en drie andere deelnemers positief testten op het coronavirus.

“Het spijt me oprecht dat we met ons toernooi zoveel schade aangebracht hebben”, twitterde de nummer een van de wereld. “We waren fout, het was te vroeg.”