Franstalige jeugdrechters in Brussel dreigen ermee alle minderjarige delinquenten vrij te laten

De jeugdrechters van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel dreigen ermee om alle minderjarige delinquenten vanaf maandag vrij te laten. Dat schrijven ze in een brief aan federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V), zo bericht La Dernière Heure dinsdag. Daarin klagen ze het personeelsgebrek aan, dat er al verschillende jaren is.