Het wereldkampioenschap karate zal niet in november 2020, maar een jaar later in Dubai plaatsvinden. 16 tot 21 november is de nieuwe datum. “Wegens de onzekere situatie door de coronapandemie, namen we de beslissing om het WK een jaar uit te stellen”, deelde de internationale federatie mee.

Het WK karate vindt om de twee jaar plaats. Dat zal voortaan in de oneven in plaats van de even jaren gebeuren. De editie van 2022 in Hongarije werd al naar 2023 verschoven.