Waasland-Beveren geeft profcontract aan twee beloften

Waasland-Beveren heeft dinsdag twee jongeren die vorig jaar furore maakten bij de beloften een contract gegeven bij de A-ploeg. Rechtsachter Vladimir Van De Wiel-Novinchanova en middenvelder Nikola Pejcic tekenden voor minstens twee seizoenen op de Freethiel, zo maakten de Waaslanders bekend.

Beide spelers kwamen afgelopen seizoen tot ontbolstering en stuwden Waasland-Beveren naar de titel in de A-reeks van de beloften. De twintigjarige Van De Wiel kwam in de zomer van 2019 over van AA Gent. De rechtsback mocht na enkele beloftenduels meteen mee op winterstage met de hoofdmacht. Van De Wiel, die het rugnummer 2 zal dragen, tekent een contract tot 2022 met een optie op een extra seizoen.

Leeftijdsgenoot Pejcic speelt al een tijdje als defensieve middenvelder op de Freethiel. De Belg met roots uit de Balkan overtuigde het clubbestuur afgelopen seizoen bij de beloften en tekent een contract tot 2022 met optie op een extra seizoen. Pejcic koos voor het nummer 20.

“Van De Wiel en Pejcic zijn twee versterkingen met het oog op de toekomst”, klinkt het op de clubwebsite. “In het verleden is al gebleken dat de visie van jong en Belgische spelers loont en dat ze op termijn hun meerwaarde voor Waasland-Beveren tonen. Uiteraard is het van een enorm groot belang om goed met deze talenten om te gaan. De club is ervan overtuigd dat ze onder de vleugels van onze deskundige staf de nodige stappen zullen zetten.”