Invaller Dries Mertens kan zich niet laten zien, maar Napoli wint wel

Dries Mertens heeft zich niet kunnen laten zien in de wedstrijd waarin Napoli hem eerde als clubtopschutter aller tijden. De Rode Duivel mocht slechts achttien minuten meedoen, maar zijn team won wel op bezoek bij Hellas Verona: 0-2.

Tot ieders verbazing mocht Dries Mertens uitgerekend in de wedstrijd waarin Napoli hem met een speciale patch op de shirts in de bloemetjes zette, niet starten. De club uit Zuid-Italië had het niet onder de markt op bezoek bij Hellas Verona, waar Sofyan Amrabat (ex-Club Brugge) in de basis stond. Toch klom het zeven minuten voor rust ietwat gevleid op voorsprong. Arek Milik werd bij een hoekschop van Matteo Politano helemaal alleen gelaten en de Pool kopte overhoeks zijn tiende van het seizoen binnen.

Dries Mertens mag toch nog invallen. Video: Eleven Sports

Mertens maakte pas achttien minuten voor affluiten zijn opwachting. De Leuvenaar stond voorin echter op een eiland, en kwam niet verder dan hier en daar wat kaatswerk. Het was immers de thuisploeg die het overwicht had in de zoektocht naar de gelijkmaker. Bij Napoli hield Kalidou Koulibaly (ex-Genk) de deur achteraan echter potdicht. In de slotminuut stond het zowaar 0-2 na een nieuwe hoekschop van de bezoekers. Hirving Lozano kopte de indraaiende bal aan de tweede paal binnen.

Door de zege komt Napoli wat steviger op de zesde plaats. Hellas Verona blijft achtste.