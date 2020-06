Huisdokter: “We zijn te laks geworden. Verplicht mondmaskers in winkels”

Bilzen - We zijn te laks geworden. Mondmaskers moeten verplicht worden in winkels.

Luc Hendrix, huisdokter in Bilzen en vaak spreekbuis van de artsen is er voorstander van. Ook de vakbonden en sommige virologen willen dat klanten in winkels het mondmasker altijd dragen. De vraag ligt morgen voor op de Nationale Veiligheidsraad. Unizo, de zelfstandigenorganisatie, kan met een verplichting leven. Wij trokken naar de shopping in Diepenbeek. En konden daar vaststellen dat de oproep om meer mondmaskers te dragen, na de heisa in de media, al onmiddellijk effect heeft en beter wordt opgevolgd.