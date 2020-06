Genk - Een Genks bedrijf heeft in de coronacrisis een dienst ontwikkeld die zal blijven bestaan in het nieuwe normaal.

Painting With Lights heeft een voor ons land unieke opnamestudio gebouwd in de voormalige paardenstallen van de mijn in Winterslag. De onderneming zag zijn activiteiten zo goed als stilvallen. De musicals van Studio 100 waar PWL het licht voorziet werden geannuleerd. Met de nieuwe opnamestudio kunnen virtuele beurzen, evenementen en jaarvergaderingen worden gestreamd.