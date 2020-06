PVDA wil wisselmeerderheid op de been brengen om Groene Delle te redden

Hasselt - Hasselts gemeenteraadslid Kim De Witte denkt dat hij een wisselmeerderheid op de been kan brengen om het verdwijnen van 23 hectare natuurgebied in de Groene Delle tegen te houden.

Maar hij krijgt daar de kans niet toe. De motie, die hij vanavond op de gemeenteraad wilde laten stemmen, is afgevoerd door de meerderheid. “Aan deze goedkope politieke spelletjes doen wij niet mee”, klinkt het. Het schepencollege moet zich nog uitspreken over de Groene Delle. Dat kan nog voor hoogspanning zorgen. De partij RoodGroen+ in Hasselt, die deel uitmaakt van de meerderheid, blijft ijveren voor het behoud van de Groene Delle. “Dat was ons standpunt in het verleden en is ook vandaag nog ons standpunt”, zegt schepen Marc Schepers.