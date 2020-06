TIPS. Een ijsje met een krokantje, nieuw shopadres aan zee

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Tussen de rozen

Beautymerk Nivea heeft een nieuw gamma uit, samengesteld op basis van biologisch rozenwater. Het omvat drie producten: micellair water op oliebasis, ook geschikt om waterproof make-up mee te verwijderen, een wasgel en micellaire reinigingsdoekjes. Te koop in de supermarkt of drogisterij voor respectievelijk 6,99 euro, 6,79 euro en 4,49 euro.

Een ijsje met een krokantje

Op zoek naar een beetje verfrissing tijdens deze zwoele dagen? Dan heeft Philip’s Biscuits misschien wat je zoekt in de vorm van ijsjes met speculaassmaak. Of proef van de snack met Antwerpse Handjes in verwerkt. Te koop bij de boetieks in Antwerpen en Mechelen en in de zomerse pop-upwinkel The Guest in Knokke. Aan de ijskar betaal je 2 euro per bol. Een pot van 200 ml kost 4 euro.

Te gast in Knokke

En als je dan toch in Knokke bent, kun je van de gelegenheid gebruikmaken om The Guest grondig te verkennen. Dat kan vanaf 4 juli tot 31 augustus. Het concept is simpel: in het pand aan de Kustlaan 110-112 vind je verschillende merken - met de focus op labels van eigen bodem - onder één dak en kun je workshops volgen. Enkele merkjes om te ontdekken: Morobé, Pierre Marcolini, Cesar Casier en veel meer.

Perfecte wenkbrauwen

Een natuurlijke look behouden tijdens de warme zomerdagen is soms een hele uitdaging, maar wat je wimpers en wenkbrauwen betreft schiet merk M2 Beauté ter hulp met… serum. Het wimperserum kost 126 euro en belooft je donkere, expressieve wimpers en weinig nood aan een laag mascara. Het serum voor je brows, ter waarde van 135 euro, belooft om de haargroei en verdichting met meer dan 80 procent te bevorderen. Beschikbaar in de parfumerie.