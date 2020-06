Rector UGent en minister Maggie De Block clashen over mondmaskers

De virologen en experten van de GEES pleiten voor een verplichting van mondmaskers in winkels. Rector van de UGent Rik Van de Walle treedt hen bij, maar gaat daardoor de confrontatie aan met minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

“In deze exitfase wordt de drukte in de warenhuizen en winkels geleidelijk groter, en het is niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Ik ben voorstander om mondmaskers te verplichten in de warenhuizen/winkels. “Sterk aangeraden werkt duidelijk niet”, dat schreef viroloog Marc Van Ranst maandag op twitter. Hij wordt daarin bijgetreden door Erika Vlieghe, de voorzitster van de GEES.

Ook Rik Van de Walle, rector van de UGent, mengde zich maandag in de discussie. Hij gaat akkoord met de mening van Van Ranst om mondmaskers in winkels te verplichten. Daarna richtte hij zich ook tot de politiek en schreef: “Als het dragen van een mondmasker verplicht wordt, moet er handhaving zijn. Zullen we alle snelheidsbeperkingen in straten waar de komende 10 jaar niét zal gecontroleerd worden, dan maar meteen afschaffen, geachte Maggie De Block? Kortom, kunnen we sofismen achterwege laten?”

Minister De Block reageerde kort: “Beslissing moet besproken worden in Nationale Veiligheidsraad en daarop loop ik niet vooruit. Fijne avond nog.”

Maar daar liet Van de Walle het niet bij. “Uw reactie is naast de kwestie”, schreef hij. “U deed wel degelijk een uitspraak over de mogelijke verplichting van het dragen van een mondmasker in warenhuizen/winkels. Daar reageerde ik inhoudelijk op. Helaas doet u dat met het onderstaande niét.”

De Block reageerde verder niet.