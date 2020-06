Pool met zware voet heeft voor 1.212 euro snelheidsboetes verzameld in Heusden

Heusden-Zolder - Een Pool die momenteel in België werkt en in Heusden-Zolder logeert, is maandagochtend aan de kant gehaald omdat hij een reeks openstaande boetes had. Hij passeerden met zijn Audi A6 regelmatig te snel de flitspaal op de Koolmijnlaan. Zo had hij al tien boetes verzameld. Bij de controle bleek dat de auto op naam van zijn moeder - die nog in Polen woont - staat. De man moet nu in totaal 1.212 euro aan openstaande boetes betalen. Voor een overtreding riskeert hij zijn rijbewijs kwijt te spelen. Daarom werd een pv opgesteld en naar de rechtbank verstuurd. Later zal hij zich moeten gaan verantwoorden voor zijn rijgedrag.