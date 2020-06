Dorian Dessoleil verlengt tot 2025 bij Charleroi

Dorian Dessoleil heeft zijn contract bij Sporting Charleroi verlengd tot medio 2025. Dat maakte de Henegouwse club dinsdag bekend.

De 27-jarige Dessoleil is een jeugdproduct van de Carolo’s en begon zijn profcarrière op Mambour in 2012. Na korte passages bij STVV en Virton streek hij in 2015 opnieuw neer bij Charleroi. Sindsdien ontpopte hij zich tot de leider van de Henegouwse defensie.

De kapitein is de tweede steunpilaar van het elftal die zijn contract verlengt. Eerder koos ook de Franse doelman Nicolas Penneteau voor een verlengd verblijf bij Charleroi.