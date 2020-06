De sportieve staf rond de nieuwe STVV-coach Kevin Muscat is gevormd. Carlos Salvachua (47) volgt vanaf 1 juli de naar Waasland-Beveren vertrokken Nicky Hayen op als T2. De Kanaries halen daarmee een oude bekende van Muscat en een brok Spaanse ervaring aan boord.

Verrassend is de keuze voor Salvachua in de pionnen rond Kevin Muscat niet. Toen de Australiër begin deze maand het stoeltje innam dat Milos Kostic voor hem had warm gehouden, zat hij zonder T2. Kostic ...