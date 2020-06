Lotto-Soudal heeft Tourselectie klaar: de grote kanonnen met Steff Cras als verrassing

Lotto Soudal trekt met vijf landgenoten naar de Tour de France: de ploeg mikt op sprintzeges en wil zich gooien in het offensief met enkele aanvallers. Thomas De Gendt, Philippe Gilbert, Tim Wellens, Jasper De Buyst en Steff Cras zijn de Belgen van dienst. Roger Kluge, John Degenkolb en Caleb Ewan vervolledigen de selectie van acht.

Lotto Soudal maakte zijn Tourploeg bekend in een videocall dinsdagmiddag. De ploeg mikt niet op een klassement, maar op sprintzeges met Caleb Ewan en wil ook in het offensief met Thomas De Gendt, Philippe Gilbert en Tim Wellens. Caleb Ewan krijgt met Roger Kluge en Jasper De Buyst zijn treintje mee, John Degenkolb zal hem ook bijstaan, al mag die in bepaalde etappes ook zijn kans gaan in de sprint.

Cras (24) is de grote verrassing in de selectie. De jonge Belg rijdt nog maar sinds dit jaar voor Lotto-Soudal na twee jaar in dienst van Katusha-Alpecin. In 2019 mocht hij al eens proeven van het grote werk in de Vuelta.

Ewan en Gilbert kiezen voor Italiaanse koersen

Tomasz Marczynski en Frederik Frison staan op de reservelijst. “We maken de Tourploeg nu al bekend omdat het geen zin heeft te wachten tot de eerste koersen in augustus”, aldus John Lelangue, de CEO van Lotto Soudal. “Dat is namelijk vrij laat en we weten hoe ver onze renners momenteel staan in de voorbereiding. Iedereen heeft de voorbije weken hard gewerkt, we gaan niet voor verrassingen komen te staan en we bouwen verder op naar de Tour.”

De Tourploeg zal zich voorbereiden via de Ronde van Polen en de Ronde van Wallonië, met wel een paar uitzonderingen. Zo zal Philippe Gilbert kiezen voor de Italiaanse koersen, met onder meer Milaan-Sanremo en Milaan-Turijn, net zoals Caleb Ewan. De Tour wordt dit jaar gereden van zaterdag 29 augustus tot zondag 20 september.