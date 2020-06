Europol waarschuwt voor radicalisering door coronamaatregelen

Europol waarschuwt voor een mogelijk toenemende radicalisering van bepaalde individuen door de strenge maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Ook de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie kunnen radicalisering verder aanwakkeren, zegt de Belgische Europol-directeur Catherine De Bolle in het voorwoord van het “EU Terrorism Situation and Trend Report 2020”. In België werden volgens het jaarlijkse rapport in 2019 99 terreurverdachten opgepakt.