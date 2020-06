Centrum

Genk - Corona en dieren in de stad, dat gaat goed samen. Zelfs duifjes maken nu hun nest in een handelsstraat.

Een ongetwijfeld muzikaal aangelegd duifje ging in Genk op zoek naar een leuke plek om haar nestje te bouwen en haar eitjes uit te broeden.

Ze vond dat tegen een muur in de Winterslagstraat, op de kabels van de geluidsinstallatie in de straat. Ongetwijfeld een goede plek, met ochtendzon en beschutting tegen zuidwestenwinden.

Als de kleintjes straks uit het ei kruipen worden ze onmiddellijk ondergedompeld in de muzak die dan weer zachtjes door de Genkse handelsstraten golft.