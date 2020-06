Beringen - Het einde van het schooljaar komt eraan. Jaarlijks is dit een fijn en feestelijk moment voor leerlingen, leerkrachten en ouders waarbij de spanning rond het rapport, de boekentas en brooddoos wordt opgeborgen. De klas op slot, nog een groet aan klasgenoten en collega’s en tijd voor een welverdiende vakantie. Dit schooljaar is echter wel een zeer bijzonder jaar dat onze kinderen en jongeren nooit zullen vergeten. Door het coronavirus en de bijhorende maatregelen werd het schooljaar helemaal op z'n kop gezet. Corona bracht ons onder andere preteaching en geïsoleerde klasbubbels. De voorbije maanden werd heel wat creativiteit en flexibiliteit van zowel leerkrachten als leerlingen en ouders verwacht. Ook allemaal samen het schooljaar feestelijk afsluiten zit er jammer genoeg niet in. En daar wil het Beringse stadsbestuur graag iets aan doen. Na de grote uitdagingen van de voorbije maanden willen we samen met alle leerlingen en scholen zorgen voor een feestelijk en gezellig einde van het schooljaar.

Vrijdag 26 juni tussen 9.15 uur en 15.15 uur brengt stad Beringen samen met Radio Beneluxn een unieke schoolradio-uitzending: ‘Schoolspecial - Radio Corona’.

Met Radio Corona geven we, samen met de leerlingen en scholen, het startschot voor een onvergetelijke zomer in Beringen. Via de radio leggen we een verbinding tussen klassen en contactbubbels, tussen leerlingen thuis en op school en tussen ouders, grootouders en de school om het schooljaar samen feestelijk af te sluiten.

Hiervan meegenieten? Stem je (internet)radio, thuis of op school, vrijdag tussen 9u15 en 15u15 dan zeker af op Radio Benelux op radiobenelux.be of 107.5 FM.