The Musical Gift strijkt neer bij GO! atheneum Tongrorum

Tongeren - Door het coronavirus kwam ook de feestelijke proclamatie van de laatstejaars van GO! atheneum Tongrorum in het gedrang. Om hen toch nog een een fijne herinnering te geven, worden de leerlingen op hun laatste schooldag muzikaal uitgezwaaid door verschillende AlbaNova-artiesten.

De huidige coronacrisis raakte de laatste maanden alle facetten van onze levens: gezellige familiebezoekjes beperkte zich tot zwaaien achter het raam, reiskoffers verzamelen intussen stof op zolder en de grote festivalweides waren nog nooit zo stil. Ook het jaarlijkse AlbaNova festival van Musica, Impulscentrum voor Muziek werd helaas verplaatst naar 2021. Toch wil het Musicafonds een positieve draai geven aan het verhaal door een ‘Musical Gift’ cadeau te doen aan iemand die een extra muzikaal opkikkertje kan gebruiken.

In het verleden kregen bezoekers van AlbaNova festival de kans om een huiskamerconcert cadeau te doen aan iemand die niet (meer) naar het festival kan komen. Dankzij The Musical Gift ontvingen verschillende gezinnen, woon-zorgcentra, Ziekenhuis Oost-Limburg en vzw De Sperwer reeds een concert van AlbaNova-muzikanten in intieme kring.

Muzikaal uitzwaaien

De laatstejaars van het middelbaar van GO! atheneum Tongrorum zagen hun Romereis, eindejaarsbal en andere heugelijke activiteiten in het water vallen. Ook een feestelijke proclamatie met trotse ouders aan de zijde kwam in gedrang. Op 29 juni worden daarom alle laatstejaars van GO! atheneum Tongrorum in het kader van The Musical Gift op hun laatste schooldag muzikaal uitgezwaaid door verschillende AlbaNova artiesten. Onder andere Benjamin Glorieux en leden van Nadar Ensemble zorgen voor een feestelijke afsluiting van hun carrière aan de middelbare school en het begin van een hoopvolle toekomst.