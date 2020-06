Nascarrijders zijn solidair en duwen zwarte collega Bubba Wallace naar voor

Bubba Wallace, de zwarte Nascarrijder die zondag een strop in zijn pitbox vond, heeft in Talladega (Alabama) het beste resultaat uit zijn carrière behaald. Hij werd 14de, “maar eigenlijk heb ik vandaag gewonnen”, zei een emotionele Wallace over de steun die hij kreeg in de strijd tegen racisme. “Sorry dat ik geen mondmasker draag, maar ik wil dat iedereen ziet dat mijn glimlach niet verdwenen is.”