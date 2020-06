Dokters beslissen ten vroegste volgende week of ze Alex Zanardi uit coma halen: Toestand is ernstig, maar stabiel”

De artsen van het Santa Maria alle Scotte-ziekenhuis in Siena zullen niet voor volgende week beslissen of ze Alex Zanardi, de voormalige Formule 1-piloot en paralympische kampioen die vorige week een zwaar ongeval had met zijn handbike, uit zijn kunstmatige coma zullen proberen halen. De toestand van de 53-jarige Italiaan is nog steeds “ernstig, maar stabiel”.

Het mogelijk verlagen van zijn sedatieve toestand “zal vanaf volgende week in overweging worden genomen”, klonk het in een persbericht. Het ziekenhuis kan bij een verlaging de neurologische toestand van Zanardi onderzoeken. De voorbije dagen klonken de dokters in Siena nog hoopvoller en werd begin deze week al gedacht aan het verlagen van de sedatieve toestand.

Zanardi liep vrijdag bij een aanrijding met een vrachtwagen op een weg tussen Pienza en San Quirico in Toscane ernstige verwondingen aan het hoofd op. De voormalige F1-rijder en paralympisch kampioen wordt sindsdien kunstmatig beademd in het Santa Maria alle Scotte ziekenhuis in Siena.

Zanardi was in de jaren ‘90 een F1-piloot bij de renstallen Jordan, Minardi, Lotus en Williams. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring toen hij deelnam aan de Champ Car. Zanardi ging na zijn ongeval door met racen in aangepaste auto’s. Hij legde zich ook toe op het handbiken. Als handbiker won hij twee keer goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 en twee keer goud op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016.