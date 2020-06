Yves Saint Laurent moet modeontwerper Hedi Slimane fikse schadevergoeding betalen

Het Franse luxeconcern Kering moet modeontwerper Hedi Slimane opnieuw een riante schadevergoeding betalen, zo heeft een Franse rechter geoordeeld. In totaal heeft Slimane al bijna twintig miljoen euro ontvangen van zijn vroegere werkgever via juridische procedures.

Hij bracht dan wel fortuinen binnen bij Kering in de vier jaar dat hij creatief directeur was bij modehuis Saint Laurent, maar de Franse modeontwerper Hedi Slimane heeft intussen ook al heel wat miljoenen doen wegvloeien uit moederbedrijf Kering door te blijven procederen tegen zijn vroegere werknemer.

Een Franse rechter kende Slimane vrijdag een schadevergoeding toe van ruim 600.000 euro omdat het modehuis beelden en video’s die hij heeft gemaakt voor oudere reclamecampagnes bleef gebruiken zonder zijn toestemming, zo meldt Bloomberg. In de documenten die werden aangehaald stond dat Saint Laurent het beeldmateriaal twee jaar mocht gebruiken, daarna moest elk gebruik worden voorgelegd aan Slimane, wat dus niet is gebeurd.

Slimane - die twee jaar geleden aan de slag ging als creatief directeur bij Celine, dat in de portefeuille zit van Kerings grote rivaal LVMH - hoopt dat de beslissing in zijn voordeel van nut kan zijn voor andere fotografen die samenwerken met modehuizen, zei een van zijn advocaten Léon del Forno achteraf aan Bloomberg. Kering moet ook de gerechtskosten van 80.000 euro ophoesten.

Totaal tikt aan

Het is dan wel een pak minder dan de ruim vijf miljoen euro die Slimane oorspronkelijk had geëist in deze zaak, maar het totaal aantal schadevergoedingen in zijn voordeel tikt intussen wel flink aan. Kering moest hem intussen al bijna twintig miljoen euro uitbetalen in schadevergoedingen, zo rekende Bloomberg uit.

Slimane zette Saint Laurent tussen 2012 en 2016 opnieuw op de kaart, de verkoopcijfers verdrievoudigden in die periode, maar hij vertrok er niet in een goede verstandhouding. Hij spande onder andere rechtszaken voor het niet naleven van een clausule in zijn contract en omdat hij niet correct vergoed was tijdens zijn laatste werkjaar. Franse rechters gaven hem telkens gelijk, waardoor Kering riante sommen moest uitbetalen.