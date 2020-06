Novak Djokovic nu ook zelf besmet met corona na gecontesteerde Adria Tour

Novak Djokovic heeft positief getest op Covid-19. Dat heeft de Servische nummer één van de wereld in het mannentennis dinsdag zelf bekendgemaakt. Ook zijn vrouw Jelena heeft een positieve test afgelegd. Beiden vertonen geen symptomen van de ziekte. Djokovic is al de vierde toptennisser die besmet geraakte met het coronavirus nadat hij deelnam aan de fel bekritiseerde Adria Tour die hij zelf had georganiseerd. Met 17 grandslam-zeges staat Djokovic momenteel op de derde plaats aller tijdens in het mannentennis.