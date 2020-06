Cyriel Dessers keert door de grote poort terug naar België, maar: “Nederland is wel het luilekkerland voor spitsen”

Cyriel Dessers is back in Belgium. De 25-jarige spits vertrok enkele jaren geleden door de achterpoot bij Lokeren, maar keert nu door de grote poort terug bij Racing Genk. Als topschutter van de Eredivisie én Nigeriaans international. Maar zal hij nu wel slagen in de Jupiler Pro League? “Nederland is natuurlijk het luilekkerland voor spitsen”, aldus Jeroen Kapteijns, die Dessers volgde bij FC Utrecht en Heracles voor De Telegraaf.