Buitenlandse Zaken: “Check reisadvies regelmatig, repatriëring is de uitzondering”

Wie de komende dagen of weken naar het buitenland op vakantie gaat, krijgt de raad om het reisadvies van Buitenlandse Zaken “op zeer regelmatige basis te bekijken”. Dat heeft woordvoerder Karl Lagatie gezegd in het programma ‘De inspecteur’ op Radio 2. Repatriëringen zijn de allerlaatste stap in het crisisbeheer, klinkt het.