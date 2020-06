Duits district gaat weer in lockdown na uitbraak van corona bij vleesbedrijf

Het openbare leven in het district Gütersloh wordt weer drastisch teruggeschroefd na de piek van coronagevallen in het vleesverwerkende bedrijf Tönnies, zo heeft minister-president Armin Laschet van de deelstaat Noordrijn-Westfalen gezegd. Het is de eerste keer dat in Duitsland lockdownmaatregelen in een regio worden heringevoerd sinds het land de maatregelen begon te versoepelen.