Ronde van Wallonië geeft rittenschema voor hertekende editie vrij: “We verwachten een hoogstaand deelnemersveld”

De hertekende Ronde van Wallonië telt dit jaar 758 km, onderverdeeld in vier etappes. Dinsdag gaf de wedstrijdorganisatie het schema van de rittenkoers officieel vrij.

De 41e Ronde van Wallonië (2.Pro) begint op 16 augustus met een etappe van Soignies naar Ath (188,9 km). Daarna trekt het peloton van Tubeke naar Waver (179,5 km). Op de derde dag staat een rit tussen Plombières en Wezet (192 km) geprogrammeerd. Op de slotdag, 19 augustus, koersen de renners van Blegny naar Erezée (197,8 km).

Het peloton doorkruist Wallonië van het westen naar het oosten, via Henegouwen, Waals-Brabant, Namen, Luik en Luxemburg, waar de eindstreep ligt.

De rittenkoers stond aanvankelijk van 18 tot 22 juli geprogrammeerd maar moest door de coronacrisis op zoek naar een nieuwe datum.

“Onze wedstrijd wordt het eerste belangrijke sportevenement in Wallonië post-covid”, onderstreept organisator Christophe Brandt. “Hij zal uitzonderlijk uit vier in plaats van vijf etappes bestaan. We verwachten een hoogstaand deelnemersveld, mede dankzij de Ronde van Frankrijk die kort daarna volgt. Meer dan ooit vormt de Ronde van Wallonië een uitgelezen mogelijkheid om La Grande Boucle en alle wedstrijden van de volgepakte najaarskalender voor te bereiden”, aldus Brandt, die benadrukt dat alle veiligheidsvoorschriften om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, strikt zullen worden nageleefd.