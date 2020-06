Pakjesbezorgster krijgt grappige instructies van tiener, en ze lost de verwachtingen perfect in

Deze pakjesbezorgster kreeg wel erg opmerkelijke instructies bij de levering van een bestelling in het Amerikaanse Delaware. De dame moest vervolgens drie keer op de voordeur kloppen, “abracadabra” roepen en uiteindelijk snel wegrennen. Zonder aarzelen volgde ze de instructies, tot hilariteit van de tiener die de grappige verzoekjes had bedacht.

Het idee kwam van Jacob, de dertienjarige zoon van Lynn Staffieri. De moeder wilde een kattenren bestellen via Amazon, maar had daarbij één detail over het hoofd gezien. Enkele maanden eerder had haar zoon immers ingesteld dat er bij de ‘aanvullende instructies’ automatisch wordt gevraagd om drie keer op de deur te kloppen, vervolgens “abracadabra” te roepen en weg te lopen. “Het was het eerste waar ik aan dacht, en het leek me wel leuk om dat iemand te horen zeggen”, verklaarde Jacob achteraf aan lokale media.

Op het moment van de levering was het gezin echter flink geschrokken. Pas toen ze de beelden zagen die hun bewakingscamera had gemaakt, besefte Jacob wat er gaande was. “Hij lag plat van het lachen”, aldus Lynn. “Hij had nooit gedacht dat iemand dit zou doen.” De moeder plaatste de beelden vorige week op Facebook, waar ze intussen duizenden keren werden bekeken.