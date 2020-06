Slachtoffers zaak Van Themsche erg mild voor moordenaar: “Hij verdient een tweede kans”

Veertien jaar nadat de Turkse Songul Koç (38) werd neergeschoten door Hans Van Themsche (32) is ze klaar om hem te vergeven. Dat laat haar advocaat Jos Vander Veken weten naar aanleiding van Van Themsches aanvraag om overdag de gevangenis te mogen verlaten. Ook de ouders van de kleine Luna die de moordende raid in Antwerpen niet overleefde zijn mild. “Hij is nog jong en verdient een tweede kans.”