Bayernvoorzitter Rummenigge: “Kan me niet inbeelden dat er dit seizoen 100 miljoen betaald wordt voor spelers”

Karl-Heinz Rummenigge, de voorzitter van Bayern München, voorspelt dat de coronacrisis voor minder uitschieters op de transfermarkt zal zorgen. Deze zomer zullen er volgens hem geen bedragen boven 100 miljoen euro op tafel worden gelegd, en in de toekomst verwacht hij minder hoge transfersommen.

“De transfermarkt zal veranderen. Er is weinig liquiditeit, dus is er minder vraag. Maar er is geen tekort aan spelers die op een transfer azen. Dit zal voor een aanpassing van de prijzen zorgen”, voorspelt ...