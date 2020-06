“Creatief directeurs hebben een houdbaarheidsdatum van vijf jaar”

Na de recente aanstelling van Matthew Williams bij Givenchy en alweer een stoelendans in de modewereld, heeft het Amerikaanse investeringsbedrijf Bernstein de resultaten van een studie daaromtrent bekendgemaakt. Conclusie: “succesvolle” creatief directeurs hebben gemiddeld een “houdbaarheidsdatum” van vijf jaar bij een modehuis.

Raf Simons ruilde Calvin Klein in voor Prada, Clare Waight Keller verliet Givenchy en werd opgevolgd door Matthew Williams, Dior stelde Kim Jones aan en Louis Vuitton op zijn beurt Virgil Abloh. Het zijn maar enkele van de wissels die de modewereld de afgelopen jaren domineerden. En dat is niet toevallig, blijkt uit nieuw onderzoek van Bernstein, want ontwerpers hebben maar een beperkte houdbaarheidsdatum aan het hoofd van een modehuis.

Bernstein hield rekening met de winstgevendheid van bedrijven, de aandelenkoersen en de bedrijfswaarde bij het beoordelen van de prestaties van de creatief directeurs. Daarbij ontdekte het dat het fortuin bij een modehuis afneemt vanaf dat iemand er langer dan vijf jaar aan het roer staat. Dat verklaart volgens hen ook waarom grote spelers als Kering en LVMH vaak sneller een andere ontwerper aanstellen, ook al zijn de cijfers (dan nog) goed.

Maar Bernstein legde nog iets belangrijk bloot. Terwijl de ontwerper inwisselen goed kan zijn voor de cijfers, blijft een CEO best zo lang mogelijk aan. Het investeringsbedrijf ontdekte dat de winstgevendheid bij een modehuis of -label alleen maar toeneemt naarmate de CEO consistent bleef.

Kanttekeningen

Al vallen bij die conclusies ook wat kanttekeningen te maken. Zo werd maar gekeken naar de resultaten van achttien creatief directeurs. Daarnaast werd ook geen rekening gehouden met het feit dat bijvoorbeeld merken als Hermès en Chanel grote inkomsten halen uit hun accessoires, maakt niet uit met welke ontwerper ze op dat moment samenwerken. Bovendien werd ook geen rekening gehouden met kleinere labels en ontwerpers die pas aan de slag zijn gegaan.