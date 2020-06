Cédérique is student-ondernemer op het THHI

Tessenderlo - Sinds eind mei heeft het Technisch Heilig-Hartinstituut in Tessenderlo een ‘student-ondernemer’. Céderique Vandormael is momenteel bezig aan zijn laatste dagen in het specialisatiejaar Interieurinrichting en kijkt met veel goesting naar de toekomst.



“Dit schooljaar kregen we de kans om via het vak ‘Ondernemerschap’ te proeven van ondernemen. Zo konden we in een veilige en vertrouwde omgeving kennis maken met ondernemen in al zijn facetten: van idee tot uitgewerkt plan, van het maken van een eigen product tot de verkoop op de markt en dit via een Leeronderneming. Vanaf dan begon het bij mij te kriebelen en in mei durfde ik zelf de sprong wagen”, vertelt Cédérique enthousiast.

“Ik heb nog geen website maar daar maak ik binnenkort wel werk van. Wie interesse heeft in mijn projecten of op zoek is naar een schrijnwerker in de buurt kan een kijkje nemen op de Facebookpagina “Van Dormael interieur”. Ik werk op maat en mijn grootste troef is het maken van ingebouwde kasten”.

Deze zomer weet Cédérique alvast wat doen en in september start hij de opleiding Bouw op de Thomas More Hogeschool. We wensen hem veel succes toe!