Er is eindelijk meer nieuws over de langverwachte sneaker van Nike en Dior

De samenwerking tussen Nike en Dior werd al in december voorgesteld, maar pas nu zijn er meer details vrijgegeven over de sneaker. Er is goed nieuws voor wie al lang zit te watertanden, want de Air Dior Jordan 1 zal binnenkort beschikbaar zijn. Al zul je er wel snel bij moeten zijn.

Een eerste glimp van de sneakers van Nike en Dior kregen we te zien tijdens een modeshow van Dior in Miami in december. Sindsdien werd de release van de Dior x Air Jordan 1 High en de Air Jordan 1 Low onder andere uitgesteld door de coronacrisis. Maar nu zijn de schoenen toch in aantocht en heeft Nike meer details vrijgegeven over hoe ze verkrijgbaar zullen zijn.

Zo zul je je moeten aanmelden via een website (die pas later wordt vrijgegeven) en daar het gewenste model, de schoenmaat en locatie waar je de sneaker wil oppikken moeten achterlaten. Wie eerst komt, eerst maalt en wie deelneemt, kan dat slechts één keer doen. De sneakers zullen in juli vervolgens exclusief verkrijgbaar zijn in pop-ups van Dior. Wie zich registreerde, zal een uitnodiging krijgen voor een bepaalde winkel en elke winkel zal maar een beperkt aantal sneakers in voorraad hebben.

Kostprijs: 1.800 euro

Van het hoge Jordan-model zullen er naar verluidt 8.500 paartjes beschikbaar zijn, van de lage versie 4.700. De kostprijs voor de hoge zal 1.800 euro bedragen. Het wordt daarmee een van de duurste Jordans die Nike ooit uitbracht. Dat hoeft ook niet te verbazen, want creatief directeur bij Dior Kim Jones wou naar eigen zeggen “de meest luxueuze Air Jordan 1 ooit maken”.

De schoen wordt volledig in Italië gemaakt en opgebouwd uit een mix van wit en grijs leder van Dior. In het Swoosh-logo is bovendien het monogram van het Franse modehuis verwerkt. De afwerkingen zullen handgeschilderd zijn en elk paartje krijgt zijn eigen nummer.