Limburgs Landschap: Vuurvlindertje

Dilsen-Stokkem - Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Op pad gaan met een kenner van beestjes of andere dingen in de natuur waar ik zelf niet zo veel van ken, is altijd een leuke bezigheid. Zo kon ik samen met Liliane in ons natuurgebied Negenoord op pad gaan. Ze had interesse om vrijwilligster te worden bij Limburgs Landschap vzw en daar maken we natuurlijk graag tijd voor vrij. Dat ze ook een vlinder­kenner is, nam ik er graag bij. Zeker in zo’n prachtige omgeving als Negenoord.

Maar het gesprek nam echter een totaal andere wending. Mijn verwachtingen om verblijd te worden met een massa rondfladderende vlinders boven een met bloeiende bloemen bedekt landschap, werd jammer genoeg niet ingelost. Liliane leidde mij naar een, vanuit vlinderstandpunt, ‘dorre’ vlakte waar het met een vergrootglas speuren was naar een bloemetje. Dat je dan ook weinig vlinders tegenkomt, is een volgende teleurstelling.

De eerste - en tijdens het eerste uur enige - vlinder die we zagen, was een kleine vuurvlinder. Dit mini-vlindertje, dat Liliane al lang voor mij opgemerkt had, is een dwarrelend juweeltje. Zittend op een grassprietje leek het maar een saaie verschijning. Maar toen hij plots zijn vleugels open spreidde, deed hij zijn naam alle eer aan. De warme gloed straalde er als het ware vanaf. Warme rode kleuren zorgden echt voor vuur.

Gelukkig eindigden we onze wandeling op een wat bloemiger gedeelte van het natuurgebied. Hier had de droogte en de verzuring ook al toegeslagen, maar niet in de mate van die vorige vlakte. Heel even had ik toch dat fladdergevoel waarop ik gehoopt had. Natuur beheren is op dit moment een ware strijd. Externe factoren als verdroging, verzuring, overbemesting in de buurt en over-recreatie doen vaak lange jaren van intensief en goed beheer voor een groot deel teniet. Een vaststelling die wij met lede ogen zien gebeuren in steeds meer natuurgebieden. Maar we blijven ervoor gaan. Natuur beheren en bewaren voor de toekomst is a hell of a job. Maar wij laten het ‘vuurvlindertje’ in ons zeker niet doven.

Foto's Guido Franssens