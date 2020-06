De kans is erg groot dat we deze week het begin krijgen van de eerste hittegolf van het jaar. Het kwik zal woensdag tot 25 graden stijgen, maar klimt vrijdag misschien wel tot 33 graden. “Veel mensen vinden een of meerdere hittegolven per jaar stilaan normaal, maar dat is het niet”, zegt weerman Ruben Weytjens.