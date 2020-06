Propvolle terrasjes, geen mondmaskers meer en afstandsregels die massaal aan de laars worden gelapt. Experts houden hun hart vast voor de coronamoeheid die er sinds dit weekend lijkt ingeslopen. “De opflakkeringen in Duitsland tonen aan dat het héél snel de foute kant kan opgaan.”

Nu de coronacijfers in ons land blijven zakken en de horeca opnieuw op stoom komt, leeft bij veel mensen het gevoel dat het virus overwonnen is. Tekenend daarvoor was de feestende massa afgelopen weekend ...