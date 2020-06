Premier League-wedstrijd verstoord door vliegtuigje met banner ‘White Lives Matter’: “Daders krijgen levenslange schorsing”

De Premier League-wedstrijd tussen Manchester City en Burnley van maandagavond werd verstoord door een vliegtuigje dat even boven het Etihad Stadium cirkelde met het spandoek ‘White Lives Matter Burnley’. Het voorval deed zich voor in de openingsminuten van de wedstrijd, even nadat alle spelers op één knie waren gaan zitten om steun te betuigen aan de antiracistische beweging ‘Black Lives Matter’.

Het is nog niet duidelijk of het om een misplaatste grap, dan wel een actie van een racistische groepering gaat. Burnley, dat genoemd werd in de banner, plaatste nog tijdens de wedstrijd een officieel communiqué op zijn website. “Burnley Football Club veroordeelt de acties van zij die verantwoordelijk zijn voor het vliegtuig en de beledigende banner ten zeerste. Wij willen duidelijk stellen dat degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, niet welkom zijn bij ons. Dit is niet waar wij voor staan en we zullen volop met de autoriteiten samenwerken om de daders te identificeren en levenslang te schorsen. (….) Wij verontschuldigen ons bij de Premier League, bij Manchester City en aan iedereen die bijdraagt aan Black Lives Matter.”