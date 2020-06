Oekraïne geeft geheime documenten over kerncentrale van Tsjernobyl vrij

Oekraïne heeft maandag geheime Sovjetdocumenten vrijgegeven over de ontploffing van de kerncentrale in Tsjernobyl. De archiefstukken, die gepubliceerd werden in een boek dat uitgegeven werd door de Oekraïense geheime dienst SBU, geven een inkijk in diverse constructiefouten, ongevallen en noodonderbrekingen vanaf 1971 tot en met de ramp op 26 april 1986.