Eden Hazard niet op training bij Real Madrid: “Hij is onzeker voor Mallorca”

Eden Hazard verscheen maandag niet op de training bij Real Madrid. De Rode Duivel, die zondag niet in actie kwam tegen Real Sociedad, bleef in de fitness en werkte daar individueel wat oefeningen af. Volgens de Spaanse sportkrant AS is hij onzeker voor de confrontatie met Mallorca van woensdag.

Midden juni maakte Hazard zijn rentree na een operatie aan de rechterenkel. In de aanvangsfase van zijn eerste wedstrijd kreeg hij weer een trap op dat gewricht. Desondanks leidde hij zijn team naar een 3-1 zege tegen Eibar en was hij vier dagen later ook basisspeler tegen Valencia (3-0). In San Sebastian moest Hazard zondag wel vanop de bank toekijken hoe zijn ploegmaats met een 1-2 zege tegen Real Socidad de leiding in La Liga namen.

Real-coach Zinedine Zidane wil geen risico nemen en zal hem woensdag wellicht ook nog laten rusten tegen Mallorca. De kans dat kapitein Sergio Ramos in die wedstrijd van de 31e speeldag in actie komt, is eveneens klein. De verdediger moest zondag na een uur met een knieblessure naar de kant en ontbrak maandag ook op de training. Nacho, Lucas Vazquez, Isco en Luca Jovic vertoeven ook nog in de Madrileense ziekenboeg. Zij trainden maandag wel weer individueel mee. Casemiro mist door een schorsing het duel met Mallorca.

Real klaagt over wedstrijdschema

Los Blancos hebben intussen hun beklag gedaan bij La Liga nadat die de kalender voor speeldagen 33 en 34 bekendgemaakt heeft. Daarin moet Real Madrid op donderdagavond om 22 uur eerst thuis tegen Getafe spelen, maar amper tweeëneenhalve dag later - op zondag om 14 uur - staat alweer de volgende match op het programma, op bezoek bij Athletic Bilbao. Dat werd niet bepaald op gejuich onthaald in Madrid, zeker niet omdat concurrent Barcelona wel vijf dagen tussen beide wedstrijden heeft. De zenuwen zijn hooggespannen in Spanje, waar Real Madrid en Barcelona met een gelijk aantal punten op kop staan.