Beringen / Koersel - Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir maakt 4,2 miljoen euro vrij voor het herstel van de Vallei aan de Zwarte Beek in Koersel.

De Vallei van de Zwarte Beek is een trekpleister voor natuurliefhebbers en wandelaars, en bovendien is de vallei onmisbaar in de strijd tegen verdroging. Het veen is belangrijk voor de biodiversiteit en zorgt voor gezondere lucht.