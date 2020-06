Eerste golfmajor van het seizoen zal doorgaan zonder publiek

Het PGA Championship zal van 6 tot 9 augustus zonder publiek gespeeld worden in het Harding Park in San Francisco (Californië). Dat deelde de organisatie maandag mee. Door het coronavirus wordt het PGA Championship, dat al in mei had moeten plaatsvinden, het eerste major van het golfseizoen.

“De beslissing om geen publiek toe te laten, hebben we genomen met het oog op de gezondheid en het welzijn van de deelnemers”, zegt de PGA of America.

Na een lange coronapauze is de PGA Tour net weer van start gegaan met de Charles Schwab Challenge in Texas en de RBC Heritage in South Carolina, allebei zonder publiek. Vorige week, voor en tijdens de RBC Heritage, werden meer dan 400 tests uitgevoerd op spelers en officials. Slechts één Amerikaanse speler, Nick Watney, testte vrijdagochtend positief. Hij en zijn caddie, die nochtans negatief testte, plaatsten zichzelf uit voorzorg onmiddellijk in quarantaine.