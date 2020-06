Dronken bestuurster rijdt in Diepenbeek tegen verkeer in om controle te vermijden

Hasselt / Halen / Diepenbeek - Een vrouw die een controle in de Nieuwstraat in Diepenbeek probeerde te vermijden, is haar rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Agenten zagen hoe de bestuurster tegen het verkeer in probeerde te vluchten van de verkeerscontrole. De bestuurster van het voertuig werd onderschept. Omdat ze teveel had gedronken, werd haar rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. Zeven ander bestuurders moesten hun rijbewijs tijdelijk inleveren. Vijf voor rijden onder invloed van alcohol, twee voor drugs. De controles gebeurden op de Staatsbaan in Halen, in de Nieuwstraat in Diepenbeek en op het Leopoldplein, de N80, de Genkersteenweg en de Research Campus in Hasselt. Er werd nog 25-tal onmiddellijke inningen opgesteld, vooral voor geen of vervallen keuring, het gebruik van de gsm achter het stuur en het niet-dragen van de gordel. Daarnaast werden er 5 pv’s opgesteld voor geen verzekering en 3 pv’s voor het niet-naleven van de voorwaarden van het voorlopig rijbewijs. Eén bestuurder vervoerde zelfs 4 passagiers terwijl hij enkel over een voorlopig rijbewijs beschikte.