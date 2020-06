Michel over geplande veiligheidswet in Hongkong: “China, kom uw beloften na”

Europees president Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hebben de Chinese president Xi Jinping en premier Li Keqiang hun “ernstige bezorgdheid” over de geplande invoering van een veiligheidswet in Hongkong overgemaakt. De situatie in Hongkong was maar één van de vele twistappels die maandag aan bod kwamen in een “open” en “intens” topoverleg. “Het is geen makkelijke relatie, maar we werken eraan”, concludeerde von der Leyen.