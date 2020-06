Schachten nabij Stonehenge gevonden: “Deze ontdekking is van onschatbare waarde”

In de buurt van het werelderfgoed Stonehenge is een cirkel van diepe schachten ontdekt. Volgens archeologen gaat het om “de grootste prehistorische structuur die ooit in Groot-Brittannië is gevonden”. Niet alleen opent het nieuwe inzichten naar de oorsprong en betekenis van het mysterieuze Stonehenge, maar ook zou de ontdekking bewijzen dat mensen toen al konden tellen.