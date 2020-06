Diest - Tijdens een verkeerscontrole in Schoonaerde in Schaffen afgelopen weekend heeft de politie vastgesteld hoe een bestuurder op enige afstand van de controlepost stopte, zijn voertuig verliet en wegwandelde. De passagier probeerde de politie te misleiden door aan het stuur te gaan zitten. De agenten kregen de initiële bestuurder in de buurt te pakken. De 26-jarige Diestenaar bleek geen houder te zijn van een rijbewijs en was onder invloed van drugs. Zijn voertuig werd in beslag genomen.