Diest - Een politiepatrouille heeft het voorbije weekend op de Citadellaan een 23-jarige Diestenaar betrapt wiens voertuig niet geldig verzekerd is. De auto werd in beslag genomen tot de man een verzekering heeft afgesloten. Zaterdag even na middernacht hield de politie op de Leuvensesteenweg nog een 20-jarige Diestenaar staande die zich niet aan de voorwaarden van zijn voorlopig rijbewijs hield.