Morgen duidelijkheid over schoolgaan in september? Dit willen scholen zelf

Over hoe het nieuwe schooljaar er zal uitzien in september, zal Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) mogelijk morgen/dinsdag meer uitleg geven, zo is te horen op zijn kabinet. “We willen alle leerlingen terug naar school kunnen halen”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, maandag. “Liefst voltijds maar als de coronacrisis dat niet toelaat, zal het in een verminderd regime moeten gebeuren.”

Het GO! wil alle leerlingen terug op school in september, zoveel is duidelijk. Dat is niet alleen belangrijk omdat de leraar het verschil maakt in het overbrengen van kennis en kunde, maar ook omwille van het leren samenleven dat op school mogelijk gemaakt wordt, klinkt het. In september zullen de gemeenschapsscholen het kennen, kunnen en welbevinden van elke leerling in kaart brengen. Het GO! reikt leerkrachten daarvoor instrumenten aan om hen daarbij te ondersteunen. “Men maakt een brede evaluatie van waar elke leerling staat om vervolgens een gepersonaliseerd traject aan te bieden”, licht Verdyck toe.

Afstandsonderwijs

De topvrouw van GO! wil ook de inspanningen die scholen gedaan hebben in de omslag naar hybride leren en afstandsonderwijs verduurzamen. “Dat valt of staat bij de beschikbaarheid van digitale tools”, zegt ze. “We pleiten ervoor dat de overheid bijkomende initiatieven neemt om alle leerlingen en leerkrachten te voorzien van de nodige digitale instrumenten.” Tijdens de periode van afstandsonderwijs werden heel wat online didactische materialen gratis ter beschikking gesteld en daar hebben scholen gretig gebruik van gemaakt, maar die zullen binnenkort opnieuw betalend worden.

OVSG, de koepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, vraagt snel, en liefst vooraleer directies en personeel met vakantie gaan, duidelijkheid over de start in september. “We vragen dat het leerrecht van elke leerling en cursist maximaal op school kan worden ingevuld”, klinkt het daar. “De school is immers de beste garantie op het weg werken van leerachterstand. Scholen moeten de nodige tijd hebben om zich op een startscenario voor te bereiden. En als er ten gevolge van een nieuwe crisis veiligheidsmaatregelen moeten komen, vragen onze scholen realistische schakelplannen.”

Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, had vorige week al gezegd dat hij zo snel mogelijk duidelijkheid wil over zogenaamde “dreigingsniveaus” om het verdere verloop van de coronapandemie te managen. Bij elk niveau hoort dan een bepaald scenario, dat ook geldt voor het onderwijs.

Morgen/dinsdag verschaft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts volgens zijn woordvoerder mogelijk meer duidelijkheid over de omstandigheden waarin de scholen in september de leerlingen zullen ontvangen.